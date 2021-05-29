شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم ٨٠٠ قاضٍ ضمن مبادرة «اللقاح أمان» في طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بأنه مع بدء تفعيل مبادرة «اللقاح أمان» تم توفير اللقاح لكافة القطاعات الحكومية ومواطني القرى بالمحافظة والتى تم إطلاقها في منتصف الشهر الجاري، قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد (٨٠٠) من قضاة طنطا من أعضاء النيابة الإدارية والمحاكم (الابتدائية، النقض والاستئناف)، وذلك بنادي القضاة بطنطا.

كما قامت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء لقاح كورونا لأهالي قرى (الجابرية، العبايدة والقيراطية) بمركز المحلة الكبرى، وذلك بالوحدة الصحية بقرية القيراطية.

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة «اللقاح أمان» تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة وتفعيل كافة المبادرات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى هامش المبادرة، قامت الفرق الطبية المسؤولة عن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات، حيث تم التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.