شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١٧٣٠٩٣ طن قمح بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالي يتم من خلال عدد 20 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأضاف أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاستنا لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، حيث شدد علي ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية وقد بلغ إجمالي المورد منذ بداية الموسم في 20/4/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 29/5/2021 (173093 طن و 874 كجم قمح).