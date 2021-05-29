شكرا لقرائتكم خبر عن كشف وعلاج مجاني لـ1525 مواطنًا بقافلة طبية بقرية الإسماعيلية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1525 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 274 حالة جراحة و383 حالة اطفال و235 باطنة و88 قلب و105 نساء و51 تنظيم اسرة و95 اسنان و65 حالة انف واذن و 229 جلديه الى جانب انه تم عمل 95 تحاليل مختلفة وعمل 16 حالة موجات صوتيه وعمل 15 حالة رسم قلب و عمل 5 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 111 متردد وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 87 متردد ، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.