شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ٢٥٠٠ عملية جراحية بمستشفى حورس التخصصي جنوب الأقصر منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرعاية الصحية في الأقصر أنه تم إضافة حزم خدمات طبية جديدة بمستشفى حورس التخصصي إحدى منشآت الهيئة في الأقصر لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وإجراء 2500 عملية جراحية متقدمة منذ مطلع العام الجاري 2021 .

وشملت حزم الخدمات الطبية الجديدة والمستحدثة العديد من الجراحات والخدمات الطبية النادرة التي لم تكن موجودة بالمستشفى من قبل مثل جراحات العمود الفقري المتقدمة وجراحات الفقرات العنقية، منظار القنوات المرارية، جراحات السمنة باستخدام المنظار لتحويل المسار وتدبيس المعدة، جراحات الرأس والرقبة والفكين بتقنية الـ 3D، علاوة على جراحات التجميل المعقدة والجراحات الميكرسكوبية .

ووفقا لهيئة الرعاية الصحية، فإن المستشفى تضم وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة الكبرى والمتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، وذلك إلى جانب أنها تضم وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي .

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 103 سرير داخلي، 16سرير للطوارئ، 8 حضانات، 23 عيادة خارجية.