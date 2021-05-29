شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ خلال اجتماع موسع ـ مع عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، ومديرى التخطيط والإدارة المالية، والحسابات، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021 بجميع المراكز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والعميد طه عبدالتواب مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد أسامة عطية مدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارات المالية والري والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ومدير عام الحسابات، والمراقبين الماليين ومسئولي الحسابات بمجالس المدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها في أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات للمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وكلف محافظ الفيوم، مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير حول الموقف النهائى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز، موجها بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء الكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بمختلف مراكز المحافظة، إضافة للمشروعات التي يتداخل فيها أكثر من قطاع.