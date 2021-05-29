شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ خلال اجتماع موسع ـ مع عدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن، ومديرى التخطيط والإدارة المالية، والحسابات، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021 بجميع المراكز.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والعميد طه عبدالتواب مدير إدارة مرور الفيوم، والعميد أسامة عطية مدير إدارة الحماية المدنية، ووكلاء وزارات المالية والري والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام محافظة الفيوم، ومدير عام الحسابات، والمراقبين الماليين ومسئولي الحسابات بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها في أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات للمشروعات التي تم الانتهاء منها.
وكلف محافظ الفيوم، مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير حول الموقف النهائى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز، موجها بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء الكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بمختلف مراكز المحافظة، إضافة للمشروعات التي يتداخل فيها أكثر من قطاع.