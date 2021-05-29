شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفة شروط الترخيص .. غلق مصنع شوكولاتة بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية خلال حملة مكبرة بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام إدارة الطب الوقائي، وسامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية، عددا من المصانع والمحال الغذائية حيث تم المرور على 3 منشآت غذائية وتم ضبط 5376 علبة شيكولاتة بها تغيير في الخواص الطبيعية ومسجل عليها عناوين وهمية لتضليل الجهات الرقابية، كما تم سحب 15 عينة من الأغذية المختلفة ومن المضبوطات.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لسلع منتهية الصلاحية، وتم إعدام 90 كجم من الأغذية التالفة، كما تم تحريز وغلق وتشميع مصنع شيكولاتة بالشمع الأحمر بمعرفة مجلس مدينة القناطر الخيرية، لمخالفته شروط الترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

غلق مصنع شيكولاتة بالقناطر الخيرية

غلق مصنع شيكولاتة بالقناطر الخيرية