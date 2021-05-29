شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع البنك الدولي الإسراع في تنفيذ مشروع تحسين هواء القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السبت، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولى، بمقر الوزارة، شارك فيه كل من الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسى ودعم السياسات، والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات.

شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون بين الوزارة والبنك فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة، وكذا مشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) ومواجهة مشكلة التلوث، وذلك في إطار الاتفاق التمويلى الموقع بين مصر والبنك الدولى في شهر فبراير الماضى بمبلغ 200 مليون دولار.

في بداية الإجتماع أشاد «شعراوى»، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولى في تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج بمختلف المحافظات والتي تساعد في تحسين جودة المعيشة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع البنك الدولى باعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها في العديد من مجالات التعاون التي تهم المواطن المصرى، كما أن النبك يحظى بتقدير كبير لدى القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، يمثل محورًا هامًا في خطة الدولة لارتباطه بأهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والذى دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات الخاصة بالوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشروع وعلى رأسها وزارة البيئة.

ولفت الوزير، إلى أهمية دور البنك الدولى في توفير التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة في هذا المشروع، وكذا منظومة المخلفات بالقاهرة الكبرى عبر إنشاء وحدات جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة وخلق توعية مجتمعية لدى المواطنين.

وشدد على اهتمام رئيس الجمهورية بملف المخلفات الصلبة ومتابعتة لجهود تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمحافظات القاهرة الكبرى وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدا على الدور الهام الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في متابعة عملية تنفيذ تلك المشروعات والأعمال المرتبطة بها، وذلك بالتنسيق مع المحافظات، حيث يتم إعداد تقارير دورية عن ذلك لرئيس مجلس الوزراء.

ونوه «شعراوى» إلى ضرورة التنسيق الجيد بين البنك الدولى ووزارة التنمية المحلية لضمان النجاح لهذا المشروع المهم، والتواصل بصورة دائمة مع مسئولي البنك في هذا الشأن لمتابعة كافة المستجدات أولاً بأول، وإمكانية عقد اجتماع تنسيقى بين البنك الدولى ووزارتى البيئة والتنمية المحلية في إطار هذا المشروع فيما يخص الدراسات والدعم والمتابعة.

كما عرض وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات منظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، وتوقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة مع شركتى ارتقاء وانفيروماستر.

وطلب مسئولي البنك دراسة الاستفادة من خبرات البنك فيما يخص الدعم الفني للمتابعة والرقابة والتقييم لتلك الشركات، وهو ما رحبت به الدكتورة داليا لطيف وأكدت على استعداد البنك على تقديم كل الدعم في هذا الموضوع.

وأكد «شعراوى»، على أهمية عنصر الوقت لدى الوزارة والحكومة المصرية في تنفيذ كافة المشروعات التي يتم التعاون فيها بين الجانبين لسرعة الإنتهاء منها في التوقيات المحددة .

من جانبها أكدت الدكتورة داليا لطيف، على أهمية الإسراع في وضع نظام تشغيل لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة بعد دخوله فعلياً حيز التنفيذ والموافقة عليه من البنك وتوزيع الأدوار والمسئوليات على كل الجهات المشاركة في التنفيذ.

وقدمت كبير أخصائيين البنك الدولى الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والدعم الجيد الذي تقوم به الوزارة فيما يخص متابعة وتنفيذ المشروعات الجارية بين الجانبين على أرض المحافظات، للتغلب وتذليل أية عقبات أو تحديات وسرعة حلها على الفور.

وفى ختام اللقاء تم الإتفاق على استمرار التنسيق والتواصل بين البنك الدولى والوزارة فيما يخص الملفات التي تم بحثها، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات على مدار الشهر لمتابعة كافة التطورات في تلك الملفات.

وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولي بدء تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

وزير التنمية المحلية يبحث مع البنك الدولي بدء تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى