محافظ الفيوم يبحث مع وفد الهيئة القومية للاستشعار سبل التعاون المشترك

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يبحث مع وفد الهيئة القومية للاستشعار سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة، آليات وسبل التعاون المشترك بالقطاعين التنموي والاستثماري على أرض المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أحمد الطباخ المستشار القانوني للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتورة هالة عادل عفت رئيس قسم التخطيط العمراني بالهيئة، والدكتور محمد فؤاد صادق بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية بالهيئة، والدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستجدة بالهيئة، والدكتورة زينب فيصل بكلية الهندسة جامعة بنها إحدى متدربات البرنامج الرئاسي.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن آليات العمل تتمثل في التنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضي، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية، والثروة المحجرية والمعدنية، والدراسات البيئية، ودراسة البحيرات، والتدريب العلمي والعملي.
وأشار إلى حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة في إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، انطلاقاً من أهمية وجود شريك علمي لفك التشابكات، خلال العمل بين مختلف القطاعات من خلال الدراسة والرؤية العلمية المتكاملة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن محافظ الفيوم اطلع- خلال الاجتماع ـ على الدراسة التي أعدتها هيئة الاستشعار عن بعد لتطوير وتطهير وتنمية بحيرة قارون، كون البحيرة مصدراً للدخل للعديد من الأسر القاطنة بالقرى المتاخمة للبحيرة.
ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مؤكداً استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدي للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمي، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الخرائط الاستثمارية التى يتم إعدادها من خلال الهيئة تشمل محاور التنمية الزراعية والسياحية والبيئية والمعدنية، وتحديد مواقع الآبار الجوفية، والكشف عن المقابر والكهوف والمناطق الأثرية.