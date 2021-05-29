شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يبحث مع وفد الهيئة القومية للاستشعار سبل التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور محمد بيومي زهران، رئيس الهيئة، آليات وسبل التعاون المشترك بالقطاعين التنموي والاستثماري على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار أحمد الطباخ المستشار القانوني للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتورة هالة عادل عفت رئيس قسم التخطيط العمراني بالهيئة، والدكتور محمد فؤاد صادق بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية بالهيئة، والدكتورة غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستجدة بالهيئة، والدكتورة زينب فيصل بكلية الهندسة جامعة بنها إحدى متدربات البرنامج الرئاسي.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن آليات العمل تتمثل في التنمية الزراعية، والآبار الجوفية، واستخدامات الأراضي، والمتغيرات المكانية، والأحوزة العمرانية، والتقسيمات الإدارية، والثروة المحجرية والمعدنية، والدراسات البيئية، ودراسة البحيرات، والتدريب العلمي والعملي.

وأشار إلى حرص المحافظة على التعاون البناء والمثمر مع الهيئة في إعداد الخرائط الاستثمارية والمعلوماتية المتكاملة، انطلاقاً من أهمية وجود شريك علمي لفك التشابكات، خلال العمل بين مختلف القطاعات من خلال الدراسة والرؤية العلمية المتكاملة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن محافظ الفيوم اطلع- خلال الاجتماع ـ على الدراسة التي أعدتها هيئة الاستشعار عن بعد لتطوير وتطهير وتنمية بحيرة قارون، كون البحيرة مصدراً للدخل للعديد من الأسر القاطنة بالقرى المتاخمة للبحيرة.

ومن جهته، أعرب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مؤكداً استعداد الهيئة للعمل على أرض المحافظة بما يؤدي للاستثمار الأمثل والتنمية المأمولة بمختلف القطاعات بما يعود بالنفع على المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال رؤية منهجية واضحة على أسس من البحث العلمي، للعمل على تحديد الرؤية المستقبلية لمختلف محاور التنمية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الخرائط الاستثمارية التى يتم إعدادها من خلال الهيئة تشمل محاور التنمية الزراعية والسياحية والبيئية والمعدنية، وتحديد مواقع الآبار الجوفية، والكشف عن المقابر والكهوف والمناطق الأثرية.