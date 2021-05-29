شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 28 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يتابع بشكل يومي، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، ومواعيد الغلق، تزامناً مع تنفيذ حملات إزالة التعديات، ورفع المخلفات الصلبة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة.

من جانبها، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مرورا على المحلات والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، حيث تم تحرير 28 غرامة لعدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري، بالإضافة إلى متابعة غلق كورنيش النيل في تمام الحادية عشر مساءً.

كما تم تنفيذ حملة للنظافة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الانارة، وتم تركيب وإصلاح كشافات داخل قرية ريدة، ومدخل قرية ريدة الغربي من ناحية المحيط، ومتابعة أعمال النظافة بقرية طوة، وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بحي وسط المدينة.

كما رصدت وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حالة بناء مخالفة على الارض الزراعية، بقرية بنى على، حيث تمت إزالة المخالفة، وضبط المخالف، بالتنسيق مع الامن، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والإنارة.