شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 28 مخالفة عدم ارتداء كمامة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه يتابع بشكل يومي، جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، ومواعيد الغلق، تزامناً مع تنفيذ حملات إزالة التعديات، ورفع المخلفات الصلبة، والصيانة الدورية لأعمدة الانارة.
من جانبها، أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مرورا على المحلات والمطاعم والكافيهات والكافيتريات، حيث تم تحرير 28 غرامة لعدم ارتداء كمامة، وتم التصالح الفوري، بالإضافة إلى متابعة غلق كورنيش النيل في تمام الحادية عشر مساءً.
كما تم تنفيذ حملة للنظافة ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الانارة، وتم تركيب وإصلاح كشافات داخل قرية ريدة، ومدخل قرية ريدة الغربي من ناحية المحيط، ومتابعة أعمال النظافة بقرية طوة، وكذلك متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بحي وسط المدينة.
كما رصدت وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حالة بناء مخالفة على الارض الزراعية، بقرية بنى على، حيث تمت إزالة المخالفة، وضبط المخالف، بالتنسيق مع الامن، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والإنارة.