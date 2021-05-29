شكرا لقرائتكم خبر عن حملات توعوية بقرى مركز أسيوط لترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد حملة توعوية بقرى مركز أسيوط والمنفذ بها مشروع الصرف الصحى المتكامل الثانى issip2 والتى من بينها قرى (شطب- موشا- ريفا- دير ريفا- الزاوية) بمركز أسيوط، وقرى (الفوانيس- العتمانية- النوواورة- وادى الشيخ) بمركز البدارى والممول من البنك الدولى بتكلفة إجمالية ١ مليار و٢٠٠ مليون جنيهاً.

أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه أسيوط، أن الخطة التوعوية للشركة تستهدف زيادة الوعى الثقافى لدى المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها وأهمية التعامل مع شبكات الصرف الصحى بالصورة المثلى.

وأضاف أن الشركة تواصل أنشطتها التوعوية التثقيفية للمواطنين ضمن رؤية منهجية توعوية تتلائم مع المستجدات الخدمية ومتطلبات المجتمع الأمر الذي سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم نظراً لأن حسن استخدام الشبكات سيسمح بإطالة عمر المشروع والاستفادة منه أطول فترة ممكنة دون وجود أعطال أو طفوحات ناجمة عن انسداد الشبكات.

وعقد فريق التوعية الندوات التوعوية التثقيفية فضلاً عن التواصل المباشر مع العملاء في الشوارع وطرق المنازل للتواصل مع ربات البيوت في أماكنهم، كما قام الفريق بنشر المواد التوعوية الهادفة لترشيد استخدام المياه، والتعامل بصورة مثالية مع شبكات الصرف الصحى.