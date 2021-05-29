شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم رهبان الكنيسة الإنجيلية في الأقصر بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي كهنة الكنيسة الأنجيلية بالأقصر، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا «استرازينيكا»، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، وذلك بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن فريق التطعيم توجه، اليوم، إلى دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وأعطوا اللقاح لرهبان الدير، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، للاطمئنان على عملية التطعيم.