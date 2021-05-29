شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تستعرض خطط ربط النقل في المدن الجديدة بمشروعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية والمشرف علي أعمال لجنة متابعة تشغيل منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، خطط ربط النقل الداخلي في المدن الجديدة، بمشروعات النقل القومية للدولة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، متضمنا مناقشة سبل تطوير منظومة النقل الذكي، بحضور ممثلي أجهزة المدن الجديدة المختصين بمتابعة منظومة النقل الجماعي، تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم استعراض نوعيات التعاقد لتقديم خدمة النقل الجماعي داخل المدن، والموقف الحالي لتقديم خدمات النقل العام بكل جهاز مدينة والربط بين النقل الداخلي بالمدن الجديدة مع مشروعات النقل القومية للدولة (المونوريل – مترو الأنفاق – القطار الكهربائى – القطار السريع)، كما تم استعراض آلية وبنود مراقبة التشغيل ووضع آلية لإعداد تقارير المتابعة الدورية، كما تم مناقشة شكاوى أجهزة المدن وشكاوى المواطنين بخصوص الخدمة واقتراح الحلول لها وآلية تنفيذها.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتنمية بالهيئة، إلى أنه فيما يتعلق بخطط التشغيل بخطوط ومسارات الخدمة بعدد من المدن الجديدة، فتم التنسيق بين الهيئة والشركة المشغلة وأجهزة المدن فيما يخص الحاجة لتعديل المسارات القديمة وإضافة مسارات جديدة، وتم الاتفاق مع الشركة المشغلة علي زيادة عدد المركبات لتغطية الخطوط الجديدة بما يحقق أزمنة بينية مناسبة وحسب حجم الطلب على كل خط.