شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر فى الدمج بين التعدين وصون الموارد الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن انتهاج مدخل السياسات فى التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.

وأوضحت خلال الكلمة التى ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) فى المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية (الاسكوا)، أن القوانين والإجراءات المنظمة والسياسات من أهم آليات توفير المناخ الداعم، إلى جانب وسائل التمويل والمصادر المتاحة سواء من شركاء التنمية أو القطاع المصرفى والاستثماري، والبناء المؤسسى اللازم، والتكنولوجيا المتطورة.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الحكومة عملت خلال العام ونصف الماضى على إعادة النظر فى القانون المنظم لعملية التعدين فى مصر، وأصبح لدينا قانون جديد للتعدين أمام البرلمان المصرى لمناقشته وإقراره، ويتميز بمراعاة الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يضمن عدم اهدارها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت فيما يخص مراعاة الآثار البيئية لصناعة التعدين، أنه يتم إعداد أدلة ارشادية للتعدين فى مصر حتى فى المناطق المحمية، وإتاحة فرص لدمج المجتمع المحلى للمحميات فى تلك الصناعات، بالإضافة إلى مراعاة آليات التعامل مع المخلفات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية، حيث تم مراعاة هذا الجزء فى قانون المخلفات الجديد.

وتقدمت الدكتورة ياسمين بالشكر للمجتمع الدولى على ما يقدمه من حزم تمويلية تدعم هذه الصناعة ومراعاة معايير الاستدامة البيئية بها، مما كان عاملا محفزا للقطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال والبحث عن أفضل التكنولوجيات المناسبة.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد طاولة مستديرة عالمية افتراضية حول الصناعات الاستخراجية وكيفية تحويل هذا القطاع الى محرك للتنمية المستدامة، خاصة فى ظل الفرصة التى وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيداً عن الوقود الأحفورى ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول، والتحول إلى الطاقة الخضراء.

وتضمنت الطاولة المستديرة مداخلات رفيعة المستوى من جانب رؤساء الدول والحكومات، والأمين العام، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، والأمناء التنفيذيين للجان الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية.