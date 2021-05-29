شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تدرس افتتاح مقر فرانكوفونى كمركز تبادل حضارى وثقافى وتدريب للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بمكتبه، سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، والوفد المرافق له، لمناقشة الإجراءات لتعزيز سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكوفونية فى المجالات التعليمية والثقافية، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكرى نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وجين نويل باليو المدير الإقليمى للوكالة الجامعية الفرانكفونية لمنطقة الشرق الأوسط، وسينتيا رعد مساعدة المدير الإقليمى للوكالة، وعائشة المتوكل المستشارة السياسية والعلاقات العامة لرئيس الوكالة، ودربس سايح مستشار الوكالة للشراكات، والدكتورة سماح حلمى مسئولة الملف بالجامعة.

وناقش رئيس جامعة القاهرة مع رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، أهمية إحداث نقلة نوعية بين جامعة القاهرة والوكالة ودراسة فتح مقر ومكتب وطنى فرانكوفونى داخل جامعة القاهرة يكون مركزًا للإشعاع الحضارى والتنوير الثقافي، يقدم خدماته المتعددة للطلاب فى التدريب، وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهنى للطلاب فى سوق العمل العالمية.

وقال الخشت، فى بيان، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرانكوفونية فى نطاق العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرانكوفونية تشترك مع الثقافة المصرية فى التعبير عن المشترك الإنسانى كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال وإدارة المشروعات والبرامج التدريبية للإعداد لسوق العمل، والتدريب على المشروعات الإنتاجية الصغيرة ذات العائد على المجتمع والدولة المصرية وخدمة الأهداف القومية والوطنية.

من جانبه، أعرب سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرانكوفونية، عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية، لافتًا إلى أن الدور الأساسى للوكالة يتمثل فى الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتمامًا كبيرًا بتدريب المدربين وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة فى ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التى تواجه الجامعات.