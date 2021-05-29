شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تطالب بسرعة انتهاء العمل بـ15080 وحدة سكنية بـ"سكن لكل المصريين" بالعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد 11380 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس" سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" وأعمال المرافق " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي " بحى الأندلس شرق المدينة، وذلك لمتابعة كافة أعمال المرافق بالحى وأعمال الطرق الداخلية والخارجية بالمشروع.

كما تفقد مسئولو الوزارة، 3700 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بالحى الـ٣٣، وأكدوا على متابعة أعمال المرافق والطرق بالحى، لسرعة الانتهاء من المشروعات حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق في أسرع وقت.

وشملت جولة مسئولى الإسكان، تفقد مشروع المجمعات الصناعية، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق للمجمعات بمنطقة المطورين الجنوبية، وشددوا على ضرورة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، وسرعة تسليم الأراضى للحاجزين.

كما حرص مسئولو الوزارة، على الاطمئنان على سير العمل بالمواقع المختلفة والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال، وتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وخطة تسليم وحدات"سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، خلال العام الجاري 2021، في المواعيد المقررة دون تأخر، وبالجودة المطلوبة، وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتأمين العاملين بالمشروعات داخل مواقع العمل.