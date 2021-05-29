شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بالحرارة وأمطار ورياح.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 29 مايو 2021 إلى الخميس 3 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا شمالا معتدل جنوبا.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم السبت 29 مايو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 30 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 31 مايو:

اعتبارا من الاثنين 31 مايو إلى الثلاثاء 1 يونيو ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 1 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الأربعاء 2 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- يوم الخميس 3 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة