شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن عن سداد أقساط القروض عبر 15 ألف منفذ دفع إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز، يمكنهم الآن سداد أقساط القروض من خلال عدد من الشركات منها شركة "وقتى" و"أموال" و"طلقة"، وذلك عن طريق أكثر من 15 ألف منفذ خدمة لهذه الشركات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتى وفقا لتوجهات الدولة برقمنة مختلف الخدمات المقدمة للجماهير للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد وهو الأمر الذى زادت أهميته بعد ظهور فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لمنع التكدس والزحام.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز مستمر فى تنفيذ خطته التى تهدف إلى تقديم مختلف خدماته المالية وغير المالية اليكترونيا بما يسمح بالتوسع فى قاعدة عملائه والوصول إليهم فى مختلف المناطق بالإضافة إلى ضمان الشفافية فى هذه التعاملات بما يضمن حقوق العملاء. وأوضحت أن الجهاز يتيح حاليا عدد من الخدمات الاليكترونية لأصحاب المشروعات منها امكانية التقدم عبر الموقع الاليكترونى للجهاز للحصول على شهادة تصنيف المشروع للاستفادة من مميزات قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 كما يتيح عبر منصة المشروعات الصغيرة امكانية التقدم للدورات التدريبية على ريادة الأعمال والتسجيل للاستفادة من خدمات التسويق المختلفة التى يقدمها الجهاز.

كما أوضح المهندس ياسر حلمى رئيس قطاع نظم المعلومات بالجهاز أن الجهاز يعمل على تطوير منظومة متكاملة لتقديم خدماته اليكترونيا حيث سيتم استكمال قنوات الدفع لتحصيل أقساط القروض بالتعاون مع الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال كما يتم التنسيق حاليا مع شركة "خالص" لاستخدام تطبيقها الاليكترونى عبر الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن عملاء الإقراض المباشر بالجهاز يمكنهم الاتصال برقم الخط الساخن للجهاز 16733 لمعرفة تفاصيل السداد عن طريق هذه الشركات.