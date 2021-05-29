شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية لليوم السابع: نشارك صندوق تحيا مصر والتضامن مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - ننسق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى برامج الرعاة والراهبات.. ونملك 24 مدرسة تقدم تعليما متميزا بالمحافظات

الطائفة الإنجيلية تعد من أكبر الطوائف فى مصر من حيث أعداد الأقباط المنتسبين لها، وتعود الجذور التاريخية لهذه الطائفة إلى ديسمبر 1850، حيث صدر الفرمان الهمايونى الذى يعتير الكنيسة المشيخية الإنجيلية فى مصر، ويعترف بها بجوار الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الالكاثوليكية.

وفى حوار لـ"الخليج 365"، مع القس الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة، قال إن الطائفة جزء من النسيج المصرى وتشارك فى العديد من المبادرات المجتمعية، كذلك مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنها الأزهر والأوقاف، وكذلك الكنائس الأخرى فى خدمة المجتمع ومواجهة مختلف القضايا.. وإلى نص الحوار:

العديد من المواطنين يعتقدون أن الحياة الكنسية مختلفة عن الحياة العامة من حيث التفرغ للعبادة فما هى النشأة الكنسية للدكتور القس أندرية زكى؟

وأنا طالب بالمرحلة الثانوية فى المنيا، انضممت للكنيسة الإنجيلية، وبعد هذه المرحلة قررت التفرغ للخدمة الدينية والتحقت بكلية اللاهوت، وتفرغت بعدها للخدمة العسكرية فى 1984، وخلال 1985 إلى 1986، خدمت فى كنيستين، كخريج كلية اللاهوت، فخدمت فى العديد من المراكز فى المنيا والتحقت بعدها بالعمل فى الهيئة القبطية الإنجيلية.

وأما عن الاتجاه الأكاديمى تخرجت فى كلية اللاهوت، فى عام 1988، وحصلت على دبلومة فى التنمية الاجتماعية فى كندا عام 1993، وحصلت على ماجيستير فى الدراسات اللاهوتية والاجتماعية فى سنة 2002، وفى 2003 حصلت على دكتوراه من جامعة مانشستر فى إنجلترا.

ما هى الإجراءات الاحترازية والمبادرات المجتمعية التى اتخذتها الطائفة الإنجيلية فى مصر لمواجهة فيروس كورونا؟

واجهنا الفيروس على عدة أصعدة، الصعيد الأول على مستوى الطائفة اتخذنا فيها قرارات جريئة وكثيرة على مستوى العبادة ووضع إجراءات احترازية، وشكلنا لجنة من أبناء الطائفة الأطباء، حيث قدموا إرشادات وكنا ملتزمين بها وعلقنا الفعاليات والكنائس كانت تقدم مطهرات وتقوم بالتوعية، وتقديم بعض المواد الغذائية وكانت تقدم الخدمة للمجتمع ككل، بالإضافة إلى حملات توعية وأفلام كرتون للتوعية بمخاطر الفيروس، وأخيرًا أصدرنا بيانًا، سؤالًا وجوابًا، لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، فالتطعيم هو إحسان من الله.

ما هى المبادرات التى ساهمت فيها الطائفة الإنجيلية مع الوزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة كورونا؟

الطائفة ساهمت مع صندوق تحيا مصر، كذلك تعاونت مع وزارة التضامن سواء فى مبادرات توعية أو توزيع منظفات أو مطهرات والأمور المرتبطة بكورونا، وشاركت الهيئة فى أكبر قافلة أقامها صندوق تحيا مصر، وتشارك فى معظم المبادرات التى ترعى فيها الدولة المصرية الفئات الفقيرة والمهمشة.

ما هو بداية دخول الطائفة الإنجيلية لمصر؟

عمرنا فى مصر يقترب الآن من 200 عام، حيث بدأت الطائفة الإنجيلية فى القرن الـ18 من خلال بعض الأنشطة وبدايات الطائفة كانت مع الكنيسة بالاهتمام بالمستوصف والمدرسة، وأول مدرسة لتعليم البنات فى أسيوط أنشأتها الطائفة الإنجيلية، وتتكون الطائفة من 18 مذهبًا أكبر الكنيسة الإنجيلية المشيخية ولدينا كلية اللاهوت الإنجيلية التى تجهز القساوسة المصريين.

لماذا أطلقت الطائفة الإنجيلية على نفسها الحركة الإصلاحية؟

يعود تاريخ الطائفة إلى الإصلاح الإنجيلى الذى بدأ منذ أكثر من 500 عام، وبدأه مارتن لوثر، فى أوروبا، وبدأت الحركة الاحتجاجية من احتجاجات قدمها مارتن لوثر للكنيسة الكاثوليكية فى ذلك الوقت كرفض لبعض الممارسات وتعديل بعض الأمور وعدد من الاقتراحات اللاهوتية الجديدة التى ارتبطت بالدعوة للإصلاح، ولم يكن هدفه فى البداية إنشاء كنيسة جديدة، ولكن الهدف الدعوة إلى إصلاح ما هو قائم ولم يكن هناك جانب كاف، مما دفع مارتن لوثر لتأسيس كنيسة جديدة تسعى لنموذج إصلاح فلهذا السبب سميت بالحركة الإصلاحية.

ما هى الاختلافات فى اختيار قادة الكنيسة بالنسبة للطائفة الإنجيلية عن باقى الطوائف فى مصر؟

الانتخابات تبدأ على مستوى الكنيسة المحلية فكل كنيسة محلية لديها مجلس كنيسة، والشيوخ يتم انتخابهم من أعضاء الكنيسة وكل كنيسة لديها عضوية، والعضوية هى التى تحدد من ينتخب ومن لا ينتخب فأعضاء الكنيسة، هم الذين ينتخبون المجلس الذى يدير الكنيسة، وهم الذين ينتخبون القسيس وأول من أنشا الديمقراطية فى العالم كانت الكنائس الدينية المصلحة التى يقودها جون كالفين، فى جنيف، وهو الذى أنشا النظام الديمقراطى ونظام الانتخابات ونظام ممارسة الديمقراطية، ولدينا رؤساء المجامع ورؤساء المذاهب يتم انتخابهم من مجامعهم ومذاهبهم ولدينا المجلس الإنجيلى العام المنتخب من المجامع والمذاهب فلا توجد لدينا وظيفة، سواء على مستوى الكنيسة المحلية سواء القسيس أو رئيس المجمع أو المجلس الملى ورئيس الطائفة أيضًا.

ما هى أوجه التعاون بين الطائفة الإنجيلية والكنائس المصرية؟

فى البداية يوجد بيننا وبين كل الكنائس تعاون واحترام متبادل ونتشارك ونتناقش فى إعداد قانون الأحوال الشخصية ومن وقت لآخر يحدث بعض الأنشطة المشتركة مثل لقاءات للرعاة والخدام ويوجد أنشطة ولكنها جيدة.

ما هى أبرز الأنشطة التنموية التى تقدمها الطائفة للمجتمع؟

يوجد لدينا عدد من الجمعيات الأهلية ربما النموذج الأكبر هو الهيئة القبطية الإنجيلية، ولدينا 24 مدرسة تقدم تعليمًا متميزًا، ويمارس علينا ضغوط للدخول فيها بسبب جودتها وتميزها ولدينا مستشفيات ومستوصفات، وكذلك الجمعيات الأهلية فى مجال العمل الأهلى فخدمة المجتمع جزء أساسى من تكويننا وشخصيتنا.

ما أكثر المحافظات التى تستفيد من خدمات الطائفة الإنجيلية؟

محافظات أسيوط والمنيا والقاهرة وريف سوهاج وإسكندرية وطنطا أكثر المحافظات بها مستشفيات ومدارس تابعة لنا.

ما هو عدد الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية قبل وبعد إقرار قانون الكنائس؟

لدينا 1500 كنيسة محلية تقدمنا فى قانون بناء الكنائس بألف وسبعين كنيسة، تم تقنين حوالى 30 إلى 35%، والباقى فى طريقه للتقنين والقانون من القوانين الجيدة والممتازة.

ما هى متطلبات الطائفة من الدولة أو الحكومة الفترة المقبلة؟

الإنجيليون جزء من المصريين ككل وما ينطبق على الشعب المصرى ينطبق على الجميع، ونطالب بتخصيص قطعة أرض فى العاصمة الإدارية الجديدة والانتهاء من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ونتمنى الخير لمصرنا فبسلام المدينة يكون لنا سلام.

ما هى أبرز المبادرات للطائفة التى تنسقها مع الأزهر الشريف والأوقاف؟

يوجد تنسيق تام مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى مجالات عديدة، منها برنامج لشباب الرعاة والأئمة وتعاون فى مجال الواعظات والمهتمات بالشأن الدينى والراهبات، وهناك تواصل دائم فى هذا الأمر.

هل يقوم بيت العائلة المصرى بدوره المطلوب أم لا؟

لا يجوز التعميم فى موضوع بيت العائلة، فهناك بعض الأماكن بيت العائلة فاعل فيها وله دور قوى، وأخرى له دور محدود، ولكن الفكرة جيدة ونشجعها، ونتمنى أن يتم تطويرها ويوجد فئات من الطائفة الإنجيلية بها.

ما هى نظرتك للسوشيال ميديا بالنسبة للجانب الدعوى وهل تؤثر على الدعوة؟

تعتبر السوشيال ميديا سلاحا ذى حدين فهو قوة ضاربة فى بناء المعرفة، وبناء الجسور وقوة الفبركة فى نشر الأخبار الخاطئة.