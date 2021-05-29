شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٥٠٥ تلقوا لقاح كورونا بمستشفى سيدي سالم المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، إنه تم اليوم الجمعة الانتهاء من الأسبوع الأول منذ بداية عمل مركز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمستشفي، وتم إعطاء لقاح سينوفارم لعدد ١٠٣٦ مواطنا، كما تم إعطاء لقاح استرازينكا لعدد ١٤٦٩ مواطنا، وبذلك يصبح اجمالي عدد متلقي اللقاح ٢٥٠٥ مواطن.

ودعا مدير مستشفى سيدي سالم المركزي جميع المواطنين بالتسجيل على موقع وزارة الصحة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الرابط التالي https://www.egcovac.mohp.gov.eg/ وذلك لتلقي التطعيم حفاظا على حياتهم.

