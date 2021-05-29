شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدرس إعداد جداول تشغيل جديدة لقطارات الوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل هيئة السكة الحديد على إعداد جداول تشغيل جديدة لقطارات الوجهين القبلى والبحرى للعمل بها أول يوليو المقبل، شاملة بعض التعديلات فى مواعيد القطارات، حيث يتم العمل بها طوال العام المالى 2021/ 2022.

وقامت هيئة السكة الحديد مؤخرا بإيقاف تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى بسبب أعمال التطوير وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد، بحيث يستمر العمل بهذه التعديلات حتى 30 سبتمبر المقبل وتشمل:

•إيقاف تشغيل قطاري 1417/ 360 القاهرة /شبين القناطر/الزقازيق إيقاف مؤقت لحين صدور تعليمات أخرى

• تعديل قيام قطار 944 سياحي الزقازيق / القاهرة/ الساعة 5.40 بدلا من الساعة 06.00

• تعديل قيام قطار 1108 مميز الإسكندرية / القاهرة/ الساعة 3.05 بدلا من الساعة 03.30

• تعديل قيام قطار 380 ركاب المنصورة / القاهرة /الساعة 08.50 بدلا من الساعة 09.00

• تعديل قيام قطار 62 ركاب دمياط / المنصورة/ الساعة 10.15 بدلا من الساعة 10.20

• تعديل قيام قطار 273 ركاب الزقازيق / الإسماعيلية /الساعة 06.40 بدلا من الساعة 06.55

• تعديل قيام قطار 397 ركاب القاهرة / الزقازيق /الساعة 22.10 بدلا من الساعة 21.40

• تعديل قيام قطار 377 ركاب القاهرة / المنصورة /الساعة 07.15 بدلا من الساعة 05.30

• تعديل قيام قطار 936 مكيف طنطا / القاهرة/ الساعة 06.00 بدلا من الساعة 05.55

• مسير قطارات 963 ،941،593 بخط القاهرة/ شبين القناطر/ الزقازيق بدلا من خط القاهرة /بنها