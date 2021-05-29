شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وأمطار بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.