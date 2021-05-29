شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، اليوم السبت، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائيًا، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول، إنه تم موافقة السلطات على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، وكذا إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

أضاف المصدر، أن المعبر شهد تنقل نحو ثلاثة الاف مسافر فلسطيني خلال الاسبوع الماضي، من بينهم 27 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا، فضلًا عن ادخال كميات كبيرة من المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة.

يذكر انه تم افتتاح المعبر يوم الأحد قبل الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين.