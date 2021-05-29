شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، للعام المالي الجاري 90%.

وأكد محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 27 مليونًا و548 ألف جنيه.

وقال نائب رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 5 ملايين و383 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و8 ملايين و919 ألف جنيه للطرق، و7 مليون و957 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و289 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.