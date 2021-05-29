أخبار مصر

90 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، للعام المالي الجاري 90%.

وأكد محسن سالم، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد للعام المالي الجاري 2020- 2021 تبلغ 27 مليونًا و548 ألف جنيه.

وقال نائب رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 5 ملايين و383 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و8 ملايين و919 ألف جنيه للطرق، و7 مليون و957 ألف جنيه لتحسين البيئة، و5 ملايين و289 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا