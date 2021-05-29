شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد المواعيد النهائية لبدء امتحانات الثانوية العامة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواعيد الرسمية والنهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال أيام، حيث تعلن الوزارة جدول الامتحانات متضمناً موعد بدء الامتحانات ونهايتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات سوف تعقد إلكترونيا على التابلت وورقيا للطلاب المنازل والإعادة، كما أن الامتحانات النهائية سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية، وبالتالي يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

وتابعت: نحن اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبى الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في النهاية لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة وبالتالي دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات.