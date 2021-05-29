شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جداول امتحان نهاية العام بآداب القاهرة.. تنطلق 8 يونيو بنظام البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، الانتهاء من أعمال المحاضرات لطلاب الكلية بالنسبة للعام الجامعى الجارى، يوم الخميس 27 فبراير ، مؤكدا أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات لتنطلق بالكلية يوم 8 يونيو من الشهر المقبل.

وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن امتحانات الفصل الدراسى بكلية الآداب ستجرى بنظام البابل شيت حضوريا بالكلية، على أن يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات بداية من التشديد بارتداء الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات واجراء تعقيم دورى لها.

وأشار وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إلى أن الفترة المتبقية حتى بدء الامتحانات سيبدأ الطلاب فى مراجعة المقررات الدراسية مع أعضاء هيئة التدريس أون لاين .

وكان الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أعلن أن الكلية بدأت فى عقد امتحانات تعويضية للطلاب المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بسبب فيروس كورونا وذلك منذ يوم السبت الماضى .

وأضاف الدكتور خالد ابو الليل ، أن الامتحانات التعويضية مستمرة بالكلية حتى منتصف الأسبوع المقبل، موضحا أن إجمالى عدد الطلاب المعتذرين بالكلية يبلغ حوالى 82 طالبا وطالبة .