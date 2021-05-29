شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات الجامعية تلتقى المتقدمين على رئاسة جامعة حلوان الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم الأربعاء المقبل ، المقابات الشخصية مع المتنافسين على رئاسة جامعة حلوان ، وذلك بعد انتهاء لجنة البت فى الطعون من النظر فى كافة الطعون والفصل فيها، حيث أسفرت القوائم النهائية عن تنافس 7 مرشحين على منصب رئيس الجامعة، وتم تحديد يوم 2 يونيو المقبل موعدا لإجراء المقابلات مع لجنة اختيار القيادات الجامعية.

ويتنافس على رئاسة جامعة حلوان، الدكتور ياسر محمد جاد الله والدكتور جابر محمد عبد الجواد والدكتور إبراهيم لطفى محمد والدكتورة جيهان محمد أحمد والدكتور ماجد نجم والدكتور سعد السيد سعد والدكتور داود محمد سمير.

وكانت انطلقت الخميس الماضى ، أولى المقابلات الشخصية بين لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات والمتقدمين لمنصب رئيس جامعة قناة السويس وذلك بحسب الجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات، ويهدف اللقاء إلى مناقشة برامج مع المترشحين لرئاسة الجامعة وتنطلق المقابلات فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد إجراءات الترشح لمنصب 8 رؤساء جامعات حكومية وهى جامعات "بنها – قناة السويس – حلوان – السويس – القاهرة – دمياط – سوهاج – بني سويف".