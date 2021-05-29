شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين": ندرس تطبيق التطبيب عن بعد مع الحيوانات فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شفيق عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن النقابة تُعد فى الوقت الحالى بدراسة إمكانية تطبيق التطبيب عن بُعد بالطب البيطرى، وذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع زيادة النمو السكانى وكثافة الإنتاج الحيوانى، وكذلك وضع نظم تسجيل فى العيادات البيطرية بكافة المحافظات.

وأشار شفيق، إلى أن الزحف العمرانى نحو البيئات البرية ومع انتشار الأسواق، ومع وجود الحيوانات والبشر الذين يعيشون معا بشكل وثيق ولصيق، لافتا إلى أن كل العوامل فى لحظات التوتر واالضعف المناعى، تُشكل الظروف البيئية المتواتية لاكتمال النظام الوبائى لخلق وباء جديد.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة، على ضرورة أن يتم وضع الأمراض المشتركة أو الأمراض الوبائية على رأس سجل مخاطر وطنى وتنظيمى مع مستوى مماثل من الاستثمار الذى يتم إجراؤوه لمنع تفشى الوباء الجديد.