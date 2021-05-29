شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص الإصابة ويحمى من الأعراض الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرص الإصابة، ويقلل من فرص العدوى ومن شدة الأعراص.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاحات كورونا آمنه وفعالة وتحفز الجهاز المناعى لإنتاج أجسام مضادة لمواجهة العدوى الفيروسية لكوفيد 19.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل علي الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، مؤكدة أن اللقاح آمن ويخضع لكافة التحاليل والفحوص.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



