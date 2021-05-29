شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خلال جولته بمركز الفرافرة ، مساء الجمعة، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم ، التي نظمتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، لحفظة القرآن الكريم كاملا من الناشئين تحت سن ١٢ عام وذلك بحضور جهاد متولي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية.

وهنأ المحافظ خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكداََ على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ، وقام بتسليم الجوائز المالية وشهادات التقدير للفائزين.

وعلى هامش التكريم، التقي المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ووجه الجهاز التنفيذي بسرعة بحثها وحلها.