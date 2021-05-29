شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 281 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الاقماح لموسم 2020-2021، حيث تم توريد 281730 طن، و959 كيلو، من القمح، من خلال (البنك الزراعي -قطاع المطاحن -صوامع الشركة القابضة)، منذ بداية التوريد في 15 ابريل الماضي، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وقال «يوسف»، عملية التوريد تتم بشكل طبيعي، داخل الشون والصوامع، والهناجر، ووسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة، 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول .