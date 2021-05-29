شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار.. وانتظام معدلات شحن عداد الكارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك انتظاما وزيادة ملحوظة فى معدلات شحن العدادات مسبوقة الدفع بعد إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمى هذه العدادات لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع ساهم فى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وزيادة معدلات الشحن.

وقال حمزة، إن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية، كاشفا أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمي هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تطبق غرامة سرقة التيار والتى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس، والنوع الثاني، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الوزارة خسائر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر.

وأشار حمزة إلى أنه سيتم الانتهاء من تحويل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال ال6 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد العدادات التقليدية حاليا يبلغ حوالى 37 الف عداد مسبوق الدفع.

