شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: لدينا مشروعات عديدة وخطط طموحة للحفاظ على كل قطرة مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن المياه لعبت دورا أساسيا فى زيادة الإنتاج الزراعى وعدم تأثره بجائحة كورونا، مما أدى لوجود استقرار كبير فى المنتج الزراعى، وبالتالى توفيره للمواطنين بسعر فى متناول أيديهم وهو من الأشياء الإيجابية.

أضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الدولة تعمل فى مشروعات ضخمة، مثل مشروع تبطين الترع، والرى الحديث، بالاضافة إلى المشروعات الأخرى مثل قناطر ديروط وقاعدة البيانات للحوكمة والرقمنة تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن الوزارة لديها مشروعات عديدة وخطط طموحة للحفاظ على كل قطرة مياه.

وطالب عبد العاطى المواطنين بالحفاظ على كل قطرة مياه وعدم تلويثها، والمحافظة على الترع التى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات وهى للمواطنين ولصالحهم وبالتالى لابد من الحفاظ عليها من التلوث وعدم إلقاء القمامة لأن هذا شىء مطلوب.

وأوضح عبد العاطى أن الوزارة طورت 4 حدائق من الحدائق التابعة لها وسوف يتم استكمال خطة التطوير والانتهاء من تطوير جميع حدائق القناطر بحيث تصبح متنزه للمواطنيين.

