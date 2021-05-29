شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة وكافتيريات ومحال تجارية.. ممشى شيرى بالغردقة أفضل مناطق التنزه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” جولة بممشى شيرى بالغردقة أفضل مناطق التنزه بالمدينة السياحية التى يقصدها المواطنون والزوار، حيث يضم بازارات سياحية ونافورة كبيرة ومحال تجارية مختلفة وكافتيريات، وبها أكشاك أمنية لتأمين المواطنين أثناء تواجدهم بالممشى السياحي الذى تكلف 11 مليون جنيه فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق.

وتحول ممشى شيرى بالغردقة والذى كان محطة زيارة مهمة للسياح الوافدين للغردقة، إلى ممشى سياحى تم إنشاء دورات مياه به وكذلك أماكن للجلوس وكذلك زراعة أشجار وتم افتتاحه فى يناير عام 2018 وأصبح أهم منطقة تنزه لأهالى الغردقة والسياح وخاصة فى الفترة المسائية.

وشارع شيرى الذى تم تحويله من شارع عادى إلى ممشى سياحى بتكلفة 11 مليون جنيه، يضم الممشى السياحى بشارع شيرى، كافتيريات ومناطق مفتوحة ومسارات مشاة، وكذلك مقاعد ودورات المياه وتم غلقه بوابات ذات جمالية لتحميله.