شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعقد ندوة علمية حول الفطر الأسود وعلاقته بمرضى كورونا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة رانية العيسوى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر، عن عقد اللجنة لندوة علمية عبر برنامج زووم، يوم الخميس 3 يونيو المقبل، حول حقيقة مرض الفطر الأسود وعلاقته بمرضى فيروس كورونا، على أن يشارك الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بافتتاح هذه الندوة.

ويشارك بالندوة كل من: الدكتور رضا كامل أستاذ امراض الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب القصر العيني، الدكتور شريف علوان أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العين بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد رمزي استشاري الأمراض المتوطنة والمعدية بجامعة عين شمس، الدكتور سامح صقر أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني.

ويدير المناقشة ممثلا عن النقابة الدكتور مصطفي عشوب أستاذ جراحة العظام بجامعة عين شمس.

كانت قد وضعت وزارة الصحة والسكان تعريفا لمرض الفطر الأسود، وقالت الوزارة ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، إن مرض الفطر الأسود هو مرض فطرى يصيب الإنسان كأثر جانبى لتدهور الجهاز المناعى، ولكنها نادرة الحدوث، وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.