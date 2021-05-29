شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم أكثر من 10 دول.. تعرف على كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كلية اللاهوت الأسقفية كيان تعليمى للتدريب اللاهوتى، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات؛ وتابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، متخذا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بأفريقيا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن المنظومة التعليمية لكلية اللاهوت الأسقفية.

1 – يعتبر المطران منير حنا أنيس أول من قدم رؤية تأسيس كلية اللاهوت الأسقفية، AST، وذلك بعد سيامته أسقفًا لأبرشية مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى عام 2000.

2 – من شروط الالتحاق بالكلية أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام من نحو يسوع المسيح كمخلص ورب، وأن يقدم البرهان على دعوته للقيادة المسيحية وعلى المواهب التى تؤهله لخدمة الرسامة كخادم علماني أو شماس أو قس أو تؤهل المرأة كخادمة علمانية.

3 - يجب على المتقدم أن يتفهم المسئولية المالية المرتبطة بدراسته فى كلية اللاهوت الأسقفية، حيث تقوم بدعم الطلبة لأن تكلفة الطالب للدراسة أضعاف المبلغ المطلوب كرسوم للدراسة وهو 2000 جنيه سنويا ومن ثم فعليه أن يقدم خطة موضحًا فيها كيفية دفع المصروفات أو من سيقوم بتدعيمه من أجل الدراسة في الكلية.

4 – يعتبر المستوى الأول بها كلية اللاهوت المركزية للإقليم وهى كلية لاهوت القديس أثناسيوس (الإسكندرية والقاهرة – مصر) وتمنح شهادات ودبلومات ودرجة البكالوريوس في اللاهوت ودرجة الماجستير في اللاهوت.

5 - يعتبر المستوى الثانى بها كليات لاهوت الأبروشيات كلية القديس كبريانوس للاهوت (تونس) وتمنح درجة الدبلوم ودراسات فى العلوم اللاهوتية كلية القديس فيرمنتيوس للاهوت (جامبيللا – إثيوبيا) وتقدم شهادات ودبلومات.

6 – يعتبر المستوى الثالث للكلية مراكز دراسات محلية مركز المنيا للدراسات اللاهوتية (المنيا – مصر) والذى يمنح درجة الدبلوم ودراسات فى العلوم اللاهوتية معهد جبال النوبة للدراسات الكتابية (بالقاهرة – مصر) ويقدم دبلوم فى القيادة الكنسية.

7 - تسعى كلية اللاهوت الأسقفية للحفاظ على توجه عقائدى ثابت وموحد فى مؤسساتها وفى نفس الوقت تشجِّع على أن يكون البرنامج التعليمى لكل منها ملائما للواقع الثقافى والتعليمى والاجتماعى لطبيعة المجتمع الذى تخدمه.

8 – تسعى الكلية إلى المساهمة فى نمو كنيسة الرب يسوع، من خلال التشكيل اللاهوتى والروحي للقادة المسيحيين.

9 – تعتبر رسالة الكلية تعليم وتدريب القادة العلمانيين، والمرشحين للرسامة، والمرتسمين بالفعل من إقليم الإسكندرية ومن سائر الكنائس الأنجليكانية بالعالم.

10 – في أغسطس 2020 تعتبر كلية اللاهوت كلية إقليمية خادمة لأكثر من 10 دول.