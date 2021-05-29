شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرد على عمرو أديب: «لا علاقه لي بالدراما المصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أنه «لا علاقه له من قريب أو بعيد بالدراما المصرية».

وقال المستشار تركي آل الشيخ، في تدوينة عبر «تويتر» و«فيسبوك»: «توضيح مهم ... نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الاخ عمرو أديب.. يبدو أن هناك سوء فهم.. ألأنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقه في المسلسلات ولذلك وجب التنويه ... لا يصرح بلساني إلا أنا».

وكان الإعلامى عمرو أديب، زعم أن هناك تعاون مع إدارة الهيئة العامة للترفيه لإنتاج 60 مسلسلا، وسيتم إنتاج 15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية وتعاون كبير في السوق المصرى، وقناة إم بى سى سيكون لها دور كبير في هذا التعاون، وعدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية كبيرة.