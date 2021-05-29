شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفله دهستها سيارة أثناء اللهو أمام منزلها بقرية بلاعزتين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها دهسها سيارة أمام منزلها أثناء اللهو بقرية البلاعزتين بمركز مغاغة في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع أميره رمضان عيد راضي، 3 سنوات، مقيمة بقرية البلاعزتين، بمركز مغاغة، دهستها سيارة، أثناء اللهو أمام منزلها.

تم نقل جثمان الطفلة إلي مشرحة مستشفي العدوه المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة ..