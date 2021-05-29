شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من رصف طريق محوري بمدينة مطاي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، شمال المنيا، برئاسة خالد عبد الرءوف ، رئيس المركز، الانتهاء من أعمال رصف الطريق البديل بحي شرق من أمام كوبري المحطة، وحتى كوبري الوحدة المحلية، والذي يعتبر من الطرق المحورية بالمدينة .

قال " عبد الرءوف " يصل امتداد الطريق 600 مترا، وذلك ضمن تنفيذ خطة الاستهداف الجغرافي لخطة العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلي انه يتم البدء في رصف شارع زمزم بالمدينة.

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، علي سرعة تنفيذ خطة المحافظة، لتطوير المناطق والطرق والشوارع المتهالكة، ورفع مستوي الخدمات وتحسين الاداء الخدمي، علي مستوي جميع مراكز المحافظة.