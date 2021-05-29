شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمس ملف البيئة حقوق الإنسان والدستور المصرى يتضمن حق الإنسان فى أن ينعم ببيئة نظيفة، كما يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان فى بيئة نظيفة فى كافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر والتى يصل عددها إلى 68 اتفاقية.

وفى التقرير التقرير نرصد بعض التفاصيل حول وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة .

1- أنشئت فى عام 2019.

2- كانت الفكرة بربطها بخدمة المواطنين مع وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعى لحل مشاكلهم .

3- بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حي وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%.

4-تتلقى شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية .

5- المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء .