شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس: تجسيدي لشخصية بنت ياسر جلال بـ«ضل راجل» نقلة في حياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة الصاعدة رنا رئيس انها شاركت بدور رئيسى فى مسلسل ضل راجل مع ياسر جلال وايضا شاركت فى مسلسل نجيب زاهى زركش مع يحيي الفخرانى.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة الحياة ، ان بدايتها بمسلسل ارض جو مع النجمة غادة عبد الرازق مرورا بالعديد من الادوار الاخري الدرامية .

وتابعت رنا ان دورها بمسلسل ضل واحدٍ صعب جدا وان المخرج الكبير احمد صالح هو من رشحني في شخصية بنت الفنان الكبير ياسر جلال ، واتخضيت من الشخصية وهي شخصية بسيطة وتخاف من الخطأ ولكنها وقعت في الاخطاء وتجسد الشخصية فكرة العلاقة بين الفتاة واهلها داخل المنزل .

واصعب مشهد بضل راجل هو مشهد لي وانا في المستشفي مع الفنان ياسر جلال وعلي الرغم انني لم اتحدث ، تأثرت جدا بهذا المشهد ، وشخصية البنت المكسورة وحزينة طوال حياتها .