شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 سيدات وعامل في مشاجرة بـ«قرية بردنوها» في المنيا بسبب لهو الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 8 سيدات، وعامل، في مشاجرة بقرية بردنوها بمركز مطاي، شمال المنيا، بسبب لهو الأطفال .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمشاجرة بين سيدات، بقرية بردنوها بمركز مطاي، بسبب لهو الأطفال .

انتقل فريق من مركز شرطة مطاي، برئاسة النقيب عماد محروس، رئيس نقطة بردنوها، وتبين إصابة 8 سيدات، وعامل، وهما أمنية احمد على، 15 سنه، وشقيقتها أماني، 13 سنه، وفايزة ماهر على، 47 سنه، وشقيقتها مديحه، 50 سنة، ونادية حجازي شحاتة، 31 سنه، ودعاء محمد على، 24 سنه، وسحر حسن نذير، 37 سنه، وهدي احمد خلف، 40 سنة، ماهر محمد على، عامل، 22 سنه، مقيمون جميعا بقرية بردنوها بدائرة المركز .

تم نقل المصابين إلى مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.