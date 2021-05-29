شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، بشارع الحرية، حي أبوهلال بمدينة المنيا، عقب صيانة وترميمه، ضمن 17 مسجد جديد على مستوي، في إطار اهتمام وزارة اﻷوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

قال «سلامة» إن الافتتاح شمل 17 مسجد جديد، و7 مساجد صيانة وترميم على مستوي المحافظات.

يذكر ان مسجد عمر بن الخطاب، قد تعرض لأعمال تلفيات وعدم صيانة عقب ثورة 25 يناير وهيمنه العناصر الإرهابية عليه، وعقب ثورة 30 يونيه، تم استعادة لوزارة الأوقاف، وادراجة ضمن خطة الانحلال والتجديد .