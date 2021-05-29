شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير مركز الفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الجمعة، إجتماعََ مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قري مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث تم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني وعرض التحديات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجه المحافظ بدراسه إستغلال مباني الوحدات الصحية الحالية بعد إنشاء الوحدات الجديدة وإنشاء الملاعب الرياضية داخل المدارس لإستغلالها لخدمة الطلاب صباحََ ولخدمة شباب القرية مساءََ.