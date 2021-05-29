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محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير مركز الفرافرة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الجمعة، إجتماعََ مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قري مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث تم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني وعرض التحديات التي تواجه خطط التنفيذ، ووجه المحافظ بدراسه إستغلال مباني الوحدات الصحية الحالية بعد إنشاء الوحدات الجديدة وإنشاء الملاعب داخل المدارس لإستغلالها لخدمة الطلاب صباحََ ولخدمة شباب القرية مساءََ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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