شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع شديد في الحرارة لـ 46 درجة .. حالة الطقس من السبت إلى الخميس 3 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 29 مايو إلى الخميس 3 يونيو 2021، حيث يسود السبت والأحد طقسٌ معتدلٌ على السواحل الشمالية، حارٌّ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديدُ الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود من الاثنين 31 مايو طقس حار نهارا على السواحل الشمالية , شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد, وتصل درجة الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء 38 درجة على القاهرة الكبرى بينما تصل الى 46 درجة على جنوب الصعيد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى السبت 33 درجة وعلى السواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 36 وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون 34 درجة يوم الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و29 درجة على السواحل الشمالية و37 على جنوب سيناء و39 على شمال الصعيد و41 درجة على جنوب الصعيد.

ووفقا للتوقعات فسوف ترتفع الحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمة حيث تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة على القاهرة و44 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس السبت 29 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 30%.

- حالة الطقس الاحد 30 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة 30%.

- حالة الطقس الاثنين 31 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على غرب البلاد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 30%

- حالة الطقس الثلاثاء 1 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 2 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 3 يونيو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 29 مايو إلى الخميس 3 يونيو 2021.