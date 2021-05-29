شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يقتحم الدراما المصرية وينتج 60 مسلسلا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامى عمرو أديب، كواليس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: «يوم الأحد المقبل سيجرى عقد مؤتمر للكشف عن تعاون مصرى سعودى في المجال الدرامى والثقافى والإعلامى، وهناك ما يقرب من إنتاج 60 مسلسلا، وسيتم إنتاج 15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية وتعاون كبير في السوق المصرى، وقناة إم بى سى سيكون لها دور كبير في هذا التعاون، وعدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية كبيرة، وسيكون هناك تنسيق واجتماعات».

وأضاف عمرو أديب: «تحدث تركى وعدد من المسئولين في المجال للتنسيق ونحن على أعتاب طفرة في المجال الدرامى في مصر والخارج.. وتحدث تركى عن أن الرئيس لديه قناعة قوية، ومصر ستكون في مكان أخر بعد 5 سنوات والتطور في مصر كبير ورهيب، ومصر عندها إرادة للتعاون الكبير والإمكانيات الفنية والقدرات اللى موجودة في السعودية ومصر، والتعاون والتنسيق سينتج أعمالا عظيمة».