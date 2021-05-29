شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه التعاملات مع الكهرباء تعرض منزلك للخطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض العادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل والتى قد تعرض حياة أسرته للخطر ، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالآتي:
1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .
2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.
3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.
4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.
5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.
6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.
7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.
8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.