شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه التعاملات مع الكهرباء تعرض منزلك للخطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض العادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل والتى قد تعرض حياة أسرته للخطر ، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، وهى كالآتي:

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.