شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توضح حقيقة اعتداء إمام مسجد على مدير إدارة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية أوقاف الشرقية حقيقية ما تم تداوله، من اعتداء إمام مسجد عزبة أبو سلامة التابع لإدارة أوقاف ههيا على مدير إدارة سابق، حيث أكدت عدم صحة الواقعة.

وقالت مديرية أوقاف الشرقية، فى بيان لها، أن ما حدث أن مدير الإدارة السابق الشيخ وائل محمد رضوان كان متواجدا بالمسجد المذكور ساعة صلاة الجمعة ليؤدي واجب عرس لأحد الزملاء على المعاش في فرح نجله بعد صلاة الجمعة بمنزله، وقام إمام المسجد وأدى خطبة الجمعة بنفسه بالمسجد وبعد الانتهاء من الصلاة حدثت بعض المشادات بين بعض الأهالي وإمام المسجد لرغبتهم في الاستماع للخطبة من المدير السابق وتم حلها.

واختتمت مديرية الأوقاف بالشرقية بيانها، قائلة:" إن العلاقة بين إمام المسجد الشيخ محمد السيد محمد أحمد والمدير السابق لإدارة أوقاف ههيا الشيخ وائل محمد رضوان علاقة طيبة وممتازة".