شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى علام: الإخوان يعتبرون خيانة الوطن واجبا عليهم وأن الدين غاب عن الأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن تفكيك الأفكار ومعالجة المسار من أولويات تصحيح الفكر المتطرف، مضيفا أن الإخوان يعتبرون خيانة الوطن واجبا عليهم، ويرون أن الدين غاب عن الأوطان منذ زمن بعيد، ويجب تطبيقه، حتى أنهم كفَّروا المجتمعات.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد: "الطريق السليم لمقابلة الفكر المتطرف هو العلم، وجماعة الإخوان الإرهابية هى أُمّ كل الجماعات المتطرفة عالميا"، لافتا إلى أن الفكر المتطرف للجماعة الإرهابية يقلص من قيمة الوطن، حيث يصف أنه “لا قيمة للوطن”.

وتابع أن سيد قطب يقول أن الوطن ما هو إلى حفنة من التراب العفن، لافتا إلى أن الوطن ليس حاضرا فى الفكر الإخواني.