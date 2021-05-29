شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب الأئمة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الفكر الوسطى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم السبت أولى الدورات التدريبية لأئمة المساجد على استخدام، مواقع التواصل الاجتماعى، فى نشر الفكر الوسطى وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل تحديات العصر، وذلك استمرارًا لدور الوزارة فى التوسع فى مجال التدريب والتأهيل.

وتنطلق أولى الدورات فى أكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور مجموعة مرشحة بمعرفة المديرية من مديريات: "بنى سويف، والمنيا، والفيوم"، على أن يتم عقد هذه الدورات تباعًا، وتختم الدورة بلقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الأئمة المشاركين فيها.

كما تطلق أكاديمية الأوقاف الدولية اليوم السبت، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، ويشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدى الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة وهي: (تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان)، وستكون الدراسة عبر برنامج (zoom)، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول (كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها فى الخطاب الدينى ) .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر صرح متفرد فى مجاله، مشيدًا بالمستوى الذى وصل إليه أئمة وواعظات الأوقاف، مؤكدا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكترونى هى هدف استراتيجى للأوقاف فى المرحلة الراهنة لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.