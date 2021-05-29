شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: عبور 68 سفينة بقناة السويس بإجمالى حمولة قدرها 3.6 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح سفينة الحاويات التى بلغ طولها 353 مترا وعرضها 48 مترا وغاطسها 15.5 متر وحمولتها 146 ألف طن، بعد حدوث عطل مفاجئ في محركاتها وأجهزة التوجيه الخاصة بها شحطت على الجانب بقناة السويس القديمة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، عبر ببرنامجه الحكاية، المذاع عبر قناة أم بى سى مصر، أن الهيئة قامت بأعمال الإنقاذ اللازمة، وجرى تعويم السفينة من خلال أربع قاطرات تابعة للهيئة، لافتا إلى أن السفينة الآن بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى للاطمئنان على حالتها الفنية، مؤكدا أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس شهدت الجمعة عبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن، و18 ألف سفينة كل عام تعبر القناة".